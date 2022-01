KLIPP FILMIST ⟩ Vaata pisarateni liigutavat stseeni, mis võib Andrew Garfieldile Oscari tuua

Need kaks filmi on teleevangelistidest kõnelev «Tammy Faye silmad» ning varalahkunud muusikaligeeniuse elust vändatud «tick, tick...BOOM!» . Kui esimeses kuulub peamine tähesära Garfieldi ekraanipartner Jessica Chastainile, siis teises hiilgab 38-aastane inglise näitleja tundelises soolorollis. Broadway lavastajana tuntud režissöör Lin-Manuel Miranda käe all valminud Netflixi draama talletab linalooks keerulise perioodi kõigest 35-aastasena surnud helilooja Jonathan Larsoni elust, mil ta kirjutas filmiga samanimelist muusikali. Maailm tunneb 1996. aastal siit ilmast lahkunud muusikut põhiliselt tema rock-muusikali «Rent» poolest, mida ka Eestis on lavale toodud.

Garfieldile ennustatakse hingematvalt lennuka rollisoorituse eest koguni parima meespeaosa Oscarit, ehkki pigemini läheb kuldmehike tänavu Will Smithile («Kuningas Richard») või Benedict Cumberbatchile («Koera vägi»). Kui aga miski tema šansse kindlasti kergitab, siis on selleks üks filmi kõige nutusemaid stseene, mille Netflix värskelt ka veebiavarustes avalikustas.

Garfield on intervjuudes rääkinud, et õppis rolli tarvis põhjalikult laulmist ning lõpptulemus on seda muljetavaldavam, et tegu on tema esimese muusikalise osatäitmisega.