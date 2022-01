ETV2 toob vaatajate ette seitse uut «Eesti lugude» dokumentaalfilmi

«Eesti lugude» uue hooaja avab 11. jaanuaril dokumentaal «Onu Arvo» , mille keskmes on Eesti vanim ja ülipopulaarne juutuuber Arvo Kassin, kelle kokandusvideoid saadab sotsiaalmeedias suur menu. Frank-Leander Sapego film on lugu tema pidevast näljast õppimise, enesearendamise ja kokakunsti vastu.

«Onu Arvole» järgneb nädal hiljem dokumentaalfilm «Lokaalsed linlased» , mis uurib nüüdisaja linnaruumi väljakutseid. Kas linna planeeritakse autodele või inimestele? See küsimus kerkib aina teravamalt. Sõnades luuakse küll helget tulevikku, kuid teod ja investeeringud räägivad tihti vastupidisest. Maria Uppini filmis näeb vastandliku loojapaari kaudu laiemalt võitlust ja muret elukeskkonna ja selle kvaliteedi pärast.

Jaanuari kolmas film, Aljona Suržikova käe all valminud porteelugu «Uue ajastu kunstnik Edith Karlson» räägib Eesti tippskulptorist ja tema põimuvatest maailmadest. Filmis näeb kunstniku üksildast loomeprotsessi ja vastukaaluks tema loomingu tutvustamist nii kodumaal kui ka maailma kaasaegse kunsti pealinnas. Edith on Eesti publikule juba tuntud ja käes on hetk, mil ta teeb esimesed iseseisvad sammud rahvusvahelisel areenil, seda strateegiliselt parimates kohtades.