EETRIDEBÜÜT ⟩ Vaata, kuidas tuli välja Siret Tuula esimene «AK» ilmateade

«Mind on teletöö alati huvitanud ja ilmateadustamine tundus hea võimalus saada sellest ülevaade pisut väiksema koormusega,» ütles Siret Tuula portaalile Menu .

Sama uudise kohaselt jäi Siret kümnete kandidaatide seast silma väga hea õppimisvõime ja motiveeritud suhtumisega. «Kindlasti on temas ka see müstiline miski ja loomulik olek, mis on tele-eetri jaoks väga vajalik,» sõnas ERR-i teleuudiste juht Liisu Lass.