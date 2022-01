UUED SAATED ⟩ TV3 hakkab vahendama pealinna uudiseid

TV3 Grupp Eesti tegevjuht Signe Suur tunneb heameelt, et Tallinna Strateegiakeskus on usaldanud sel aastal enda partneriks TV3: «Pealinnaga seotud uudised ja sündmused kõnetavad suurt osa telepublikust ja on ka täna oluline osa meie uudisvoost. Rõõm, et antud koostöö raames saame pakkuda veel põhjalikumat ülevaadet pealinna sündmustest ja seda operatiivselt otselülitusena «Tallinna uudiste» stuudiost. Olen veendunud, et koostöö tuleb edukas ja mitmekesistab meie edastatavat teleprogrammi veelgi.»