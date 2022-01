TULEKUL ⟩ «Jackassi» tüngataatide luigelend: vaata filmi pöörast uut treilerit

Kokku on tegemist saatesarja tegelaste neljanda täispika filmiga (esimene ilmus 2002). Nagu seisab filmi tutvustuses, siis loodavad juba 50. eluaasta lävele jõudnud jackass'id eesotsas Johnny Knoxville'i ja Steve-O'ga alati nooreks ja «peast naljakaks» jääda ning on eesmärgi nimel taas panti panemas kõik oma kondid ja luud. Nagu siin-seal märgitakse, siis on tegu ilmselt ainsa filmiga, mille võtetel esines haiglasse sattumise pärast edasilükkamisi rohkem kui pandeemia pärast (ehkki esines ka seda).