KOHE KINOS ⟩ Kas tasub vaatama minna? Vaata uue «Tondipüüdjate» filmi esimest 10 minutit

Filmist avaldati publiku rõõmuks juba enne kinolevi selle esimesed 10 minutit, milles vaataja saab tuttavaks seikluse noorema põlvkonna kangelastega ning on tunnistajaks hirmutavale sündmusele.

Kuigi 2016. aastal ilmus frantsiisis nn reboot-versioon ehk uusversioon, siis antud juhul on tegu järjega esimesele kahele filmile (ehk siis see on filmiseeria kolmas, mitte neljas film), millest teine jääb samuti juba mitme aastakümne taha ehk aastasse 1989. Filmi lavastab esimeste filmide režissööri Ivan Reitmani Oscarile nomineeritud poeg Jason Reitman («The Front Runner», «Tully», «Juno»), kes ühtlasi filmi ka kaaskirjutab.