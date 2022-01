TULEMUSED ⟩ Selgusid boikoteeritud Kuldgloobuste võitjad: parima filmi auhind läks Netflixile

Parima draamafilmi tiitel läks Netflixi romantilisele vesternile «Koera vägi» (The Power of the Dog), mille peaosas Benedict Cumberbatch ja kõrvalosades Kirsten Dunst ja Jesse Plemons. Juba rohkelt tunnustust leidnud linaloole ennustatakse edu ka Oscaritel. Lavastaja Jane Campion pärjati parima režissööri tiitliga.