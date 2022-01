Lastekanalist Kidzone Pluss sai Kidzone Mini

«Kidzone Mini on rikkaliku animasarjade valikuga telekanal pere kõige pisematele. Hoolikalt valitud ja eale sobiv sisu on esmajoones mõeldud 3-6aastastele poistele ja tüdrukute. Kanali sisu on lõbus, sõbralik, ohutu ning vägivallatu. Programm algab kella kuuest hommikul ning kestab pea südaööni. Kidzone Mini on kui hea sõber, kelle hoolde võid oma lapsed muretult usaldada,» teatab Duo Media Networksi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Mari-Liis Veskus.