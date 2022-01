Lisaks on 2022. aasta oodatuimate filmide seas ära märgitud näiteks aasta teises pooles Apple TV+ platvormile saabuv Martin Scorsese film «Killers of the Flower Moon» peaosas DiCaprio ja DeNiroga, Baz Luhrmanni Elvis Presley eluloofilm (tulekul juunis) ning alanud aasta toob vaatajate ette arvatavasti ka Super Mario mängufilmi.