TREILER ⟩ Märuliveteran Liam Neeson asub pahelist FBI bossi nottima

Õige pea peaks välja tulema ka Neesoni järgmine film, milles ta mängib kõrvuti Guy Pearce'i ja Monica Bellucciga. Põnevusmärul kannab pealkirja «Memory» ning räägib see palgamõrtsukast, kes satub plindrisse, kui keeldub maffia pakutud tööotsast. Tegu on 2003. aasta Belgia filmi «The Memory of a Killer» uusversiooniga.