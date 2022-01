TREILER ⟩ Jaapani tugev Oscari-soosik «Drive My Car» jõuab Eesti kinodesse

Režissöör Ryûsuke Hamaguchi filmis «Drive My Car» sulanduvad üheks tervikuks kaasaegne Jaapan, Haruki Murakami looming ja Anton Tšehhovi «Onu Vanja». Näitekirjanikust abikaasa surma järel võtab lavastaja Kafuku vastu pakkumise tuua Hiroshima kunstiteatris lavale Tšehhovi «Onu Vanja». Ta on alati end rahustanud pikkade autosõitudega, lootes seekord töötada materjaliga oma naise poolt linti loetud näidendit kuulates. Kuid siis määratakse talle autojuht, pealtnäha tahumatu tütarlaps, ja Kafuku tunneb end millestki ilma jäetuna. Ometi on uuel kaaslasel Kafuku elus kindel koht täita.