Leonardo DiCaprio Netflixi komöödias reklaamitud telefoninumber suunab pornoliinile

Jõululaupäeval striimiplatvormil maandunud apokalüptiline komöödia ironiseerib inimkonna võimetuse üle tõele näkku vaadata ning kujutab iseäranis satiirilisel moel liidreid, kelle võimuses on maailma päästa, ent kes seda teha ei soovi. Nii on ühes filmi stseenis Leonardo DiCaprio kehastatud teadlase ülesandeks telereklaamis maailma lõppu kuulutada ning teavitada avalikkust telefoninumbrist, kuhu sellega seoses üles kerkida võivate muremõtetega helistada.

Lohutusteenuse pakkujaks oli filmi pahalasest tehnooligarhi ettevõte BASH, kes ka inimkonna kõige süngemal hetkel püüab kasumit teenida. «Teenus on saadaval vaid BASHI klientidele. Teie kõne sisu võidakse jagada kolmandate osapooltega, et parandada teenuse kvaliteeti. Lisanduda võivad andmeside- ja rändlustasud,» loeb teadaande taustahääl teenuse paratamatuid «kõrvaltoimeid» justkui ravimireklaami kohustuslikku infoteksti.

Komöödia agaramad vaatajad haarasid seepeale toru ja asusidki helistama, avastades, et tegu on telefoniseksi pakkuva teenusega. Kas tegu oli teadliku vimkaga või mitte, pole amelikult küll teada, kirjutab People, kuid arvata võib, et midagi juhuslikku nii kõrge profiiliga filmis ei ole.

Selge on see, et filmi tegelik mõte on juhtida tähelepanu planeeti ohustavale kliimasoojenemisele, millega võitlemine jääb rikkamate ühiskonnakihtide ärihuvide ja vaesemate abitusega kaasneva viha ja eituse taha kinni.

Vaata, mida on filmi kohta rääkinud selle meespeaosatäitja Leonardo DiCaprio:

Oscari-võitjast stsenaristi ja lavastaja Adam McKay («Asepresident») staaridest kubisev satiiriline ulmedraama «Don't Look Up» räägib kahest astronoomist (Leonardo DiCaprio ja Jennifer Lawrence), kes suunduvad globaalsele meediatuurile inimkonda läheneva komeedi eest hoiatama. Tragikoomilisel kombel ei võta neid keegi tõsiselt ning ei aita ka hirmuäratav prognoos, et lõpp on lähedal.

Absurdihuumori ja terava sotsiaalse sõnumiga vürtsitatud filmis astub üles terve trobikond suuri staare: Cate Blanchett, Timothée Chalamet, Chris Evans, Rob Morgan, Ariana Grande, Tyler Perry jpt.