TREILER ⟩ Kinodesse jõuab Euroopa parim dokk, millel on seos Eestiga

«Põgenemine» on taanlase Jonas Poher Rasmusseni ülimalt inimlik animeeritud dokumentaalfilm, mis valiti detsembris Euroopa filmiauhindade jagamisel nii aasta parimaks dokumentaalfilmiks kui täispikaks animatsiooniks. Film on ka Oscarite jagamise eelvalikus parima dokumentaalfilmi ja rahvusvahelise filmi kategooriates.

Dokk on linastunud maailma juhtivate filmifestivalide (nt Sundance, Karlovy Vary, Toronto, New York, London, PÖFF) võistlus- või kõrvalprogrammides, võitnud arvukalt auhindu ning valitud mitmete rahvusvaheliste filmiväljaannete eelmise aasta parimate filmide sekka (nt Sight and Sound, Indiewire).