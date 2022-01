VAATA KAVA ⟩ Kumu dokiõhtute uue hooaja avab film biitlitest ja Indiast

Värske hooaja avab 5. jaanuaril kell 18 Kumu auditooriumis dokk «The Beatles ja India» , mis vaatleb, kuidas mõjutas India biitleid ja biitlid Indiat. 1968. aastal sõitis oma kuulsuse tipul olev The Beatles Indiasse, et otsida transtsendentaalse meditatsiooni kaudu uut inspiratsiooni – reis, mis ei muutnud igaveseks mitte ainult ansamblit, vaid ka läänemaailma ettekujutust Indiast.

Rohkem kui 50 aastat tagasi aset leidnud teekonna elustavad oma põhjalikus linateoses Ajoy Bose ja Peter Compton – esimene neist fännas biitleid juba teismelisena, kirjutades mõned aastad tagasi ansambli Indias-käigust ka raamatu «Across the Universe».

Seansi eel toimub veebiplatvormi Kahoot vahendusel ka biitlite-teemaline viktoriin, mille auhinnaks on raamat «Üks, kaks, kolm, neli! Biitlid läbi aja». Linaloo juhatab sisse eluaegne biitlite fänn Ivo Linna .

1970ndate lõpus õitsenud Briti punkansambli X-Ray Spex värvika nimega värvikas laulja Poly Styrene (1957-2011) oli esimesi tõmmunahalisi naisi saareriigi edukate rokkbändide eesotsas, lauldes kõigest, mis teda ühiskonnas häiris, misogüüniast rassismini. «Poly Styrene. Ma olen klišee» (Poly Styrene: I Am a Cliché) on punkikooni tütre Celeste Belli avameelne portreefilm oma deemonitest vaevatud emast, kes oli kõike muud kui klišee.

Aasta kõige külmemal ajal kogunevad tuhanded buda nunnad Tiibetis 4000 meetri kõrgusel asuvasse Yarchen Gari kloostrisse, et sada päeva tillukestes hüttides mediteerida. Hiina režissööri Huaqing Jini film «Tumepunane mets» (Dark Red Forest) pakub harukordse võimaluse kiigata maailma, kus vaim on tugevam kui liha.

Eriseanss on pühendatud 2021. aasta Pärnu filmifestivali auhinnafilmidele. Grand prix' laureaat, Hollandi režissööri Guido Hendrikxi «Inimene ja kaamera» (A Man and a Camera) on mängulis-provokatiivne film, milles tavalised hollandlased leiavad end ootamatult filmikaamera eest.