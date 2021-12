VAATA FILMI ⟩ Vahur Kersna tegi saate Onu Bella tähelennust

Üleminekuaegse Eesti eredaima poptähe ja esimese šokirokkari elust jutustav mastaapne teledokumentaal «Onu Bella. Uude maailma minek» on ETV eetris täna õhtul kell 21.30. ERRi veebis saab filmi vaadata juba praegu.

«Tema hoiak oli väga raju. Selge oli, et laulmisega ta püünele ei pääse, sest ilusasti lauljaid oli toona ja on ka täna. Aga sellist väga läbimõeldud ja kaalutletud skandalisti, kes vajutas õigel ajal õigetele punktidele ja ühiskonna vabanemist väga oskuslikult ära kasutas, pole olnud,» rääkis Kersna, lisades et Bella-sarnast muusikut pole tänase päevani.