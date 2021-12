Kanal 2

Vana-aasta õhtule annab homme õhtul hoo sisse kell 20 algav «Teletopi» erisaade «Suur aastalõpu mälukontroll» . Saade toob ekraanile legendaarsed huumoritandemid Märt Avandi ja Ott Sepa ning Mart Juure ja Peeter Oja, kes mõõdavad oma mälumahtu ja meenutavad aasta 2021 pöördelisi sündmusi Eestis ja maailmas. Saatejuht on Mart Normet.

Kell 21 läheb lahti suur aastavahetusprogramm «Aastavahetuse Reede ÕHTU!» kanali argiõhtuse meelelahutussaate «Õhtu!» saatejuhtide Piret Laose, Jüri Butšakovi ja Robert Rooliga. Kuulsate külalistega – kelle seas on Kanal 2 saatejuhid Katrin Lust ja Keili Sükijainen, näitleja Grete Kuld ja laulja Koit Toome – võetakse ette lustakad seltskonnamängud.

«Aastavahetuse Reede ÕHTU!»: külas on teletegijad Keili Sükijainen ja Katrin Lust.

Aasta esimesel päeval kell 19 on eetris Kanal 2 traditsiooniline nõidade ja teadlaste ennustussaade «Mida toob aasta 2022?». Kas ees ootab kümnedi suurim hinnatõusuaasta? Kas enne lõhkeb kinnisvara- või börsimull? Kuidas me ellu jääme? Oma prognoosid edastavad eetris Marek Strandberg, selgeltnägijad Marilyn Kerro ja Kirsti Timmer, Põltsamaa nõid Helve Tamm jt.

Filmivalikus on 1. jaanuari hommikul koguperefilmid, õhtul aga Eesti filmid «Johannes Pääsukese tõeline elu», «Talve» ja «Jan Uuspõld läheb Tartusse» . 2. jaanuari õhtul on aga taas eetris «Harry Potter ja tarkade kivi» .

TV3

Vana aasta viimase päeva show algab kell 19.00 laulu-erisaatega «Kethi ja Mareki seitse meloodiat» , kus peosäras TV3 stuudio täidavad saatejuhtide Kethi Uibomäe ja Marek Lindmaa vedamisel meeleolukad muusikalised etteasted. Seitsme üllatusnumbri seas rabab vaatajaid näiteks legendaarse Maie Parriku ja telestaar Taavi Libe duett, lavale astub tänavuse superstaarisaate kolmanda koha omanik Maribel Vääna ning kohal on Eesti Star FMi hommikukolmik.

Ainsa sketšisaatena Eesti telekanalitel näeb TV3s alates kell 22.30 Henrik Normanni huumori-show juubeliversiooni «Edekabel 20». «Kuigi Lennart Meri ütles, et Eestile on kombeks üks president korraga, vallutab Normann juubeli-Edekabeli lausa kahe presidendina. Külla tuleb hulgaliselt möödunud aastal tähelepanu äratanud telenägusid, seltskonnatähti ja poliitikuid ning muu lõbusa seas näeme ka Mailis Repsi kohvimasinaga toimetamas ning Kaja Kallast poissmeeste peol,» lubab telekanal.

1. jaanuari filmiprogrammi pärliteks on koguperefilmide tele-esilinastused: «Muumid ja talvine imedemaa» ja «Väike merineitsi». Päeva teises pooles tulevad ekraanile «Helisev muusika», «Ferdinand», «Maailma suurim showmees». 2. jaanuaril on eetris kultusfilm «Prints Zamundast» ning muusikafilm «Mamma Mia: Siit me tuleme taas!». Kell 19.30 algavas pidulikus erisaates «Viking Lotto Miljoniloos» loosib Eesti Loto Viking Lotto mängijatele lisaloosis välja miljon eurot ning 5 x 20 000 eurot Koit Toome ja Tallinna Ülikooli Sümfooniaorkestri muusika saatel.