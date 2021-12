FILMIFAKTID ⟩ Põnevaid fakte uuest «Matrixist»: sulanud kaamera, surmavad kõrgused ja tuntud taustanäod

Keanu Reeves ja Carrie-Anne Moss valmistusid suurimaks kaskadööritrikiks treeningalal Alamedas Californias. Kuu enne stseeni filmimist asetati rakmed maast kolme meetri kõrgusele, et näitlejad saaksid liikumisega harjuda. Seejärel tõsteti see 9 ning seejärel 15 meetri peale. Pärast seda olid rakmed juba kõrghoone katusel. Trikkide koordinaator Scott Rogers oli trikis nii kindel, et lasi proovihüppeid teha omaenda kaskadöörist tütrel Ella Ann Rogersil. Rogers ütles: «Ella tahtis seda teha. Ta tegi proovid ja tahtis ka pärishüppe teha. Ta on Carrie-Anne'i kasvu. Mul oli võimalik nii näidata, et usun sellesse 100 protsenti».