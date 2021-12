Kui palju teenivad Netflixi bossid?

Netflix on üks väheseid ettevõtteid, mis avalikustab oma juhtivtöötajate eeloleva aasta kompensatsioonimäärasid, vahendab Variety . Otsuse selle kohta, kui palju juhtidele aasta peale palka ja dividende välja makstakse, teeb vastav nõukogu. Põhjuseks aktsionäride üha kasvav huvi vastava info järele, mille tulemusena on saanud paljude ettevõtete puhul kombeks avalikustada viie juhtivtöötaja tasud.

Kuna Netflixi juhid ei usu preemiatesse, kuna need suunavat töötajaid lühinägelikke otsuseid tegema, siis maksab ettevõte oma tipptöötajatele põhipalka ja aktsiaoptsioone – et kõigil oleks huvi ettevõtte pikaajalise edu vastu.