Eesti telekanalid on piduehteis ning jõulusoojust õhkub eetrist hommikust õhtuni. Siin on ülevaade parimatest paladest, mida vaatajale jõulude eel ja ajal telerist serveeritakse.

Kanal 2

Pühadeaja programmile lükkas eile hoo sisse saatejuht Keili Sükijaineni eestvedamisel loodud kolmeosaline uus heategevussaade «Jõulusoov» , mille teine osa on eetris täna ning viimane homme, 23. detsembril. Saates kogutakse televaatajate abil toetust kolmele vaprale poisile ning kõlab kaunis muusika Ivo Linna, Liis Lemsalu, Koit Toome, Uku Suviste, Tanel Padari jt esituses.

Kanal 2s jooksevad alates 20. detsembrist hommikuti südamlikud Hallmarki filmid. 25. detsembril alustab «Surmarelva» maraton (filmid 1-4), 26. detsember on aga «Mr. Beani» päralt. Jõulupühade õhtuti on eetris «Fantastiliste elukate» filmid, mis uuel aastal kinodes jätku saavad, samuti «Tipptunni» saaga märulid.

Duo 5 näitab 25. detsembril «Sõrmuste isanda» filme (1-3), 26. detsembril on kavas Eesti filmide maraton («Päevad, mis ajasid segadusse», «Ükssarvik», «Asjad, millest me ei räägi», «Svingerid»).

TV3

Jõuluaeg TV3s on kantud alati heategevuseks suuri summasid koguvast «Inglite aja» saatest – Tuuli-Ann Freienthali juhtimisel oli traditsiooniline heategevuslik saade eetris 20. detsembril ning terve jõulunädala ehk kuni 27. detsembrini on avatud annetustelefonid, kuhu helistades saab toetada viit abivajajat. Läbi terve jõuluaja on kanali eetris saates esinenud muusikute jõulutervitused ning TV3 saatejuhtide jõuluklipid, mille taustaks kõlab Ott Leplandi uus lugu «Jõulud rõõmsaks!».