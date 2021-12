Sam Levinsoni (Netflixi draama «Malcolm ja Marie», kus peaosas Zendaya ja John David Washinton) loodud sarja keskmes on 17-aastane California keskkoolitüdruk Rue, kes püüab hakkama saada seksi, mõnuaineid ja vägivalda täis noorusega. Värskes hooajas jätkuvad sündmused süngetes toonides, näidates tema sõltuvusprobleemi sügavust ning pannes kangelanna silmitsi uute kaotustega. «Sellest ei tule just lõbus vaatamine,» on Zendaya hoiatanud, ent leiab, et tema tegelaskuju esindab väga paljusid inimesi ning tema lugu väärib tõsiselt võtmist ja kaasa mõtlemist.