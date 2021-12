«Jõulud on andmise ja märkamise aeg. «Jõulusoov» läheb appi lastele, kes kannatavad iga päev erakordselt karmi ja ebaõiglase haiguse käes, et üheskoos nende elu paremaks muuta. Igal õhtul saame tuttavaks ühe noore ja tubli, ent meie abi vajava lapsega. Saate eesmärk ongi tulla appi suure murega väikestele inimestele meie keskel,» teatab Kanal 2.

«Teinekord jääb mõne mure leevendamine just raha taha. Pühade aeg on näidanud Eesti rahva suurt ja heldet südant. Üheskoos panustades saame muuta endast nõrgemate elu paremaks ja selleks ongi «Jõulusoov» käima lükatud,» ütleb saatejuht Keili Sükijainen .

Romeni lugu: kallis ravim aitab paremale elule

Tänane, saate esimene lugu viib vaataja Pärnumaale, kus elab pealtnäha täiesti tavaline, rõõmsameelne ja tragi 13-aastane Romen. Vähesed teavad aga, et terve elu on teda vaevanud äärmiselt karm ning haruldane haigus, mis kahjustab eelkõige tema kopse –tsüstiline fibroos. Seni elas poisi perekond teadmises, et nende lapse jaoks ei ole maailmas ravi olemas, kuid nüüd on arstid avastanud kindla ravimi, mis poissi aitaks. Selle eest tuleb aga ainuüksi ühes kuus välja käia 18 000 eurot. Haigekassa seda ravi aga veel ei rahasta.