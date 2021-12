TREILER ⟩ Lapimaa krimisarja «Ivalo» uues hooajas näeb ka Eesti näitlejaid

Teise hooaja sündmused algavad kuus kuud pärast eelmise lõppu ja sarja keskmes on endiselt Iina Kuustoneni («Pulss») kehastatud Nina Kautsalo, kes on kolinud Rovaniemisse ja asunud tööle kohalikku politseijaoskonda. Nina liitub äsja moodustatud Soome-Vene politseimeeskonnaga seoses hiljutise mõrvajuurdlusega, millega on seotud ka vana, seni lahendamata mõrvajuhtum. Keeruline sündmustik sunnib Ninat silmitsi seisma ka omaenda pere maha vaikitud saladusega.