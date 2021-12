TREILER ⟩ Vaata humoorika Eesti rallifilmi «Sierra» värsket reklaamklippi

«Sierra» keskmes on poiss, kes muutub rahvaralli ajal rehviks. «Filmis on kaks peamist liini: ühes rullub lahti peredraama, teine keskendub ralli kiirele dünaamikale ja selles peituvatele humoorikatele momentidele. Ka filmi visuaalne keel on ennekõike inspireeritud 70ndate ja 80ndate rallimaailma graafikast,» kommenteeris filmi režissöör Sander Joon.