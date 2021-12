Mart Mardisalu mantlipärijaks saab teleprodutsent Anneli Lahe

«Teeb suurt heameelt, et TV3 meeskond täieneb taas ühe kogenud ja võimeka teleprodutsendi võrra. On rõõm, et Anneli Lahe on otsustanud vastu võtta uued väljakutsed TV3 uudisteosakonnas,» märkis TV3 Grupp Eesti juht Signe Suur. «Arvestades Anneli pikka ja edukat karjääri televisioonis nii tegevprodutsendi kui ka toimetaja ja saatejuhina, olen veendunud, et meie koostöö tuleb edukas. Kindlasti aitab Anneli tõsta «Seitsmeste» populaarsust veelgi ning rikastada ja mitmekesistada meie edastatavat uudisvoogu ja õhtust meelelahutuslikku teleprogrammi,» lisas Suur.