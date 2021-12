KINOKAVA ⟩ Uued filmid, mida pühadel ja aasta lõpus kinno vaatama minna

«Matrix: Ülestõusmine»

Kultusliku filmisarja kauaoodatud neljas film. Algsete filmide peaosalised Keanu Reeves ja Carrie-Anne Moss kehastuvad 18 aastat pärast viimast ekraaniseiklust taas Neoks ja Trinityks.

Kinodes alates 22. detsembrist.

«Sing 2»

Muusikaline animaseiklus «Laula 2» on järjeks viie aasta tagusele kassahitile. Suurte ideedega pisike koaalakaru Buster Moon teab, et edu tuleb ja läheb, aga pahandused ja probleemid on igavesed. Nii tormabki Buster koos oma sõpradega vastu uuele seiklusele, mis toob õnnestumise korral kuhjaga kuulsust ja edu. Aga ebaõnnestumise korral... Milleks mõelda ebaõnnestumise võimalusele, kui plaan on nii hea, et lausa lollikindel. Vist...

Kinodes alates 22. detsembrist.

«Paralleelemad»

Hispaania legendaarse lavastaja Pedro Almodovari uues filmis kohtuvad sünnitusmajas kaks naist. Mõlemad on üksikud ning kogemata rasedaks jäänud. Janis (Penelope Cruz) on fotograaf, keskealine, ei kahetse seda ning rõõmustab tulevase emaduse üle. Ana (Milena Smit) on aga alaealine, hirmunud ning muretseb, et kas ta ikka saab hakkama. Janis üritab Anale julgust sisendada, kuid ta ei oska aimata, et kummagi lootused ja kartused ei lähe nii nagu mõtetes ning nende tulevikud saavad olema ootamatul kombel kokku seotud. Penelope Cruz pälvis rolli eest Veneetsia filmifestivalil parima naisnäitleja auhinna.

Kinodes alates 17. detsembrist.

«Jõulupuud 8»

Traditsioonilise vene uusaastajandi uus peatükk.

Kinodes alates 17. detsembrist.

«Surnute päev»

Vanemate mälestuspäeval sõidab ema koos oma noorema pojaga külastama sugulaste kalmusid. Sel pikal teekonnal sukelduvad ema ja poeg minevikku, räägivad südamest südamesse ja proovivad aru saada, miks nad on teineteisest võõrdunud.

Kinodes alates 17. detsembrist.

«Lumehelbeke kõigi vastu»

Vene uusaastakomöödia. 45-aastase ärimehe Jevgeni Vasini peamised omadused on geniaalne mõistus, tänu millele sai ta rikkaks, ja vastik iseloom, mis on muutnud nii ärimehe lähedaste kui ka alluvate elu tõeliseks põrguks. Uusaastaööl ajab ta hoolimatult alla Näärivana ning järgneb karistus – Jevgeni hing läheb üle Lumehelbekese kehasse. Nüüd, Näärivana abilise kujul, tuleb tal viia kingitused kõigile neile, keda ta on oma elus solvanud või alandanud.

Kinodes alates 30. detsembrist.

«Maailmameister»

Film 1987. aastal toimunud maleturniirist Filipiinidel, mida jälgis kogu maailm. 27-aastase geniaalse nõukogude maletaja Anatoli Karpovi (Ivan Jankovski) vastaseks oli äkilise loomuga 47-aastane suurmeister Viktor Kortšnoi (Konstantin Habenski) – kodumaalt emigreerunud ja selle riigi silmis reetnud mees, kes esindas matšil Šveitsi. Virtuoosne malemäng kestis tervelt 110 päeva, mille jooksul mängiti 32 partiid. Mõlemad tippmaletajad oli viimse piirini kurnatud. Psühholoogilist pinget lisasid turniiril viibinud «tumedad» jõud: mängijatele püüdsid kaikaid kodaratasse loopida selleks eraldi palgatud parapsühholoogid, hüpnotiseerijad ja sektandid. Meeletu psühholoogile vastasseis, sisemised pinged, kurnatus, unetus, hallutsinatsioonid ja intriigid – kõike seda tuli võidu nimel taluda.

Kinodes alates 31. detsembrist.

«The King's Man: Esimene missioon»