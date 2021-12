TREILER ⟩ Komöödia «Kadunud linn» toob Hollywoodi koorekihi džunglisse kokku

Naerutaja räägib menukirjanikust (Sandra Bullock), kes on oma karjääri üles ehitanud lugudele eksootilistest paikadest ja ebarealistlikest kangelastest. Oma uue raamatu promotuuril satub ta ekstsentrilise miljardäri (Daniel Radcliffe) küüsi, kes usub, et naine suudab teda ka tegelikkuses juhatada kadunud linna, mida oma loos kirjeldab. Äkiliste sündmuste tulemusena satub kirjanik džunglisse seiklema, kus teda püüab päästa tema raamatute kaanel poseeriv naiivsevõitu musklimägi Alan (Channing Tatum), kes tahab kogu südamest tõestada, et on kangelase tiitli vääriline.