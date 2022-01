VÄÄRT STRIIM ⟩ 17 parimat Netflixi filmi ja sarja, mida jaanuaris vaadata

«Four to Dinner»

Helges ja südamlikus itaalia filmis koguneb neli vallalist sõpra õhtusöögile ning nende vahel hakkavad risti-rästi kujunema romantilised kombinatsioonid.

Esmaeeter: 5. jaanuar

«The Wasteland»

Hispaania õuduspõnevik tühermaal elavast perekonnast, keda kimbutab hirmuäratav olevus.

Esmaeeter: 6. jaanuar

«Hype House»

Uus noorte reality-projekt, kus ühe katuse all hakkavad sisu looma ja omavahel võistlema ambitsioonikad suunamudijad. Uus osa igal reedel.

Esmaeeter: 7. jaanuar

«Mother/Android»

USAs leviva Hulu originaalfilm, mis nägi ilmavalgust detsembris, jõuab meie kandi publikuni Netflixi vahendusel. Düstoopilise ulmedraama keskmes on lapseootel noor naine (Chloë Grace Moretz), kes pageb riigipöörde järel inimkonna oma terrorile allutanud androidide eest.

Esmaeeter: 7. jaanuar

«Brazen»

90ndate seriaalist «Võluvägi» tuule tiibadesse saanud Alyssa Milano naaseb ekraanile ajaviitekirjanikuna, kes naaseb kodukanti ja asub uurima oma valgustkartvat topeltelu elanud õe salapärast surma.

Esmaeeter: 13. jaanuar

«Chosen»

Skandinaavia ulmesari väikelinnas elavast 17-aastasest neiust, kes avastab enda kohta vägeva tõe.

Esmaeeter: 13. jaanuar

«After Life»

Briti koomiku Ricky Gervaisi loodud kiiksuga komöödiasarja 3. hooaeg, mis jutustab mehest, kes leinab oma varalahkunud naist. Uuel hooajal tuleb hüvasti jätta ka isaga.



Esmaeeter: 14. jaanuar

«The Royal Treatment»

Kirev ja kerge romantiline seriaal juuksurist, kellel hakkab sädemeid lööma ehtsa printsiga (Mena Massoud), kelle pulmas ta tööotsa saab. Midagi «Emily in Paris» tüüpi sarjade austajatele.

Esmaeeter: 14. jaanuar

«Archive 81»

8-osaline horror-sari arhivaarist, kes parandab vanu videolinte, millel nähtut ta uurima asub.

Esmaeeter: 14. jaanuar

«The House»

Kolm animeeritud ja sürreaalset lugu ühest majast ja selle elanikest.

Esmaeeter: 14. jaanuar

«Ozark»

Emmydega pärjatud ja kõrgelt hinnatud krimisarja 4. hooaeg toob pea kaks aastat pärast viimase hooaja lõppu fännide ette seriaali värsked osad, milles rahapesuperekond seisab uute katsumuste ees. Osades Laura Linney, Jason Bateman, Julia Garner jt.

Esmaeeter: 21. jaanuar

«Munich – The Edge of War»

Värske draama teise maailmasõja eelsetest pingelistest päevadest. Osades George MacKay, Jeremy Irons jt.

Esmaeeter: 21. jaanuar

«Neymar: The Perfect Chaos»

Dokumentaal maailma ühest rikkaimast ja tuntuimast jalgpallurist.

Esmaeeter: 25. jaanuar

«The Sinner»

Müsteeriumisarja 4. hooaeg, milles rullub aeglaselt lahti järjekordne salapärane kuritöö. Peaosas Bill Pullman.

Esmaeeter: 26. jaanuar

«I am Georgina»

Hispaania dokksari, mis vaatleb modelli ja seltskonnatähe Georgina Rodríguezi glamuurse elu kulisside taha, kuhu kuulub ka tippjalgpallur Cristiano Ronaldo ja nende ühised lapsed.

Esmaeeter: 27. jaanuar

«All of Us Are Dead»

Verine ja fantaasiaküllane Lõuna-Korea õuduspõnevik, millest tõenäoliselt oodatakse «Squid Game'i». Lugu hargneb lahti koolis, milles vallandub viirusepuhang, mis muudab nakatunud zombideks.

Esmaeeter: 28. jaanuar

«The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window»

Komöödia naisest, kes saadab oma päevi mööda veinivines aknast «naabrivalvet» tehes. Tegemist on Netflixi põneviku «The Woman in the Window» paroodiaga. Peaosas Kristen Bell.