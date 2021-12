VAATA KAVA ⟩ Armurobotist natsideni: PÖFFi veebikino näitab parimaid Saksa filme

Alma osaleb ebatavalises eksperimendis – ta peab elama kolm nädalat koos humanoidist roboti Tomiga, kes on programmeeritud selleks, et teha naine õnnelikuks. Kas on võimalik armuda robotisse? Nii küsib režissöör Maria Schrader oma romantilises ulmefilmis «Sinu jaoks loodud». Oktoobris aasta parima Saksa filmi auhinna Lola võitnud tragikomöödia on ühtlasi Saksamaa tänavune Oscari-kandidaat.