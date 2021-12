Esimene kiiruskatse läbitud! Eesti rallifilm esilinastub Prantsusmaal

Maailma suurimale lühifilmidele pühendatud festivalile esitati tänavu üle 8000 filmi. «Sierra» on üks 77-st linaloost, mis valiti rahvusvahelisse võistlusprogrammi. «See, et film osutus sedavõrd tihedas konkurentsis valituks, on väga suur tunnustus lavastajale ja tervele meeskonnale. Kahtlemata märgiline etapivõit,» kommenteeris produtsent Erik Heinsalu.