VÄLKINTERVJUU ⟩ Ott Sepp ja Märt Avandi vastavad: kas «Tujurikkuja» tuleb kunagi tagasi?

Omaaegse sketšisaate «Tujurikkuja» staarid võtavad lõppeva aasta kokku koos «Teletopi» residentkoomikute Mart Juure ja Peeter Oja ning saatejuht Mart Normetiga. Tabasime uusaastaöö huumori spetsialistid vahetult saate salvestuse järel.

Ajalooline saade sai kokku: ärapanijad ja tujurikkujad vana-aasta õhtul koos. Kuidas oli?

Ott: Oli lustiline! Pean ütlema, et mina ei olnud mitte kordagi näinud saadet «Teletop», enne kui ma siia tulin. Nii et ma ei teadnud üldse, mis siin hakkab toimuma. Toimus see, et oli väga tore ja sain ka teadmisi juurde Eesti ühiskonna ja möödunud aasta kohta, mida ma enne ei teadnud. Ja samuti võib-olla isegi natukene oma kaasmängijate Märdi, Peetri ja Mardi kohta. Rääkimata Mart Normetist, kelle kohta ma sain teada, et ta on väga ebakompetentne saatejuht!

Märt: See oli ikka raju ebaprofessionaalsus, täitsa uskumatu.

Ott: Häbiväärne!

(Naerukoht.)

Märt: Ei, väga tore oli, muidugi. Mõlema Mardiga – mis siin viga teha saadet niimoodi.

Millised on teie kokkupuuted varasemalt olnud?

Märt: Mina olen Peetriga kokku puutunud korduvalt ja Mart Juurega ka korduvalt.

Ott: Mart Normetiga me tegime Eesti Laulu, eks ole. Mart Juurega ma olen teinud «Ärapanijat» kunagi. Peetriga – oh heldus, ei teagi kohe, ka kindlasti midagi. Niisamagi oleme kokku puutunud ning võõrad üksteisele väga ei olnud.

Kas te saite lõppevast aastast teada midagi, mis varem kõrvust mööda oli lipsanud?

Ott: Jaa, mõningaid uudiseid ja pealkirju küll, aga ühtlasi tuli ka väga palju meelde. Mina sain teada, et inimese mälu on ikka väga lühikene. See, mis toimus alles aasta tagasi – mina arvasin, et see oli juba mitu aastat tagasi! Kõik need sündmused, valitsuse vahetused – absoluutselt ei mäletanud. Et jah, selline kokkuvõte on, eriti aasta lõpus, ikka kasulik ka. Siis tead, mis toimub!

Aasta lõpus inimesed ikka kipuvad «Tujurikkujat» taga igatsema. Nüüd on juba 6 aastat möödas viimasest saatest. Kas vahepeal ise ka tunnete igatsust saate järele?

Märt: Nende ilusate hetkede järele on ikka igatsus. Mitte, et seal oleks olnud inetuid hetki, vaid ma pean silmas lihtsalt seda tööd ja vaeva. Seda küll ei igatse taga, sest see oli ikka tohutu stress.

Ott: See oli raske, jah.

Märt: Aga nostalgiline ja ilus mälestus on ta, loomulikult.

Ott: Absoluutselt. Aga selleks ta ka jääb, sest «Tujurikkuja» enam tagasi ei tule.

Aga kas muidu oleks teoreetiliselt olnud hea aasta «Tujurikkujaks»?

Märt: Jaa. Tegelikult pole ükski aasta halb «Tujurikkujaks».

Ott: Ja aina paremaks läheb!