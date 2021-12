TREILER ⟩ Johnny Deppilt võlurirolli napsanud Mads Mikkelsen kuulutab mugudele sõja

Harry Potteri nn universumis toimuvasse «Fantastiliste elukate» filmiseeriasse kuulub kokku viis filmi, millest kaks on juba ilmunud ning kolm veel ees. Veel eelmise filmi (2018) väljatuleku ajal olid järjed planeeritud aastatesse 2020, 2022 ja 2024, kuid nüüd on kava kahe aasta võrra edasi nihkunud.

56-aastane Taani näitleja Mads Mikkelsen on laiemale üldsusele tuntud nimiosalisena telesarjast «Hannibal» ning fantaasiafilmist «Doctor Strange», kus tema ekraanipartneriks oli Benedict Cumberbatch. Näitleja on seega vägagi vilunud kehastama nutikaid pahalasi, mida on ka Grindelwald. Filmi üheks kandvaks pingeliiniks on Grindelwaldi ja hea võluri Dumbledore'i omavaheline suhe, seega peaks Mikkelsen põhilise ekraanikeemia saavutama Jude Law'ga.