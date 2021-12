TREILER ⟩ Apple ostis ära Vene sarja rikkuritest ja vaestest surrogaatemadest

Kaheksaosaline seriaal räägib vaestest oludest pärit Sašast, kes teenib raha surrogaatemana ehk sünnitab teenusena kunstliku viljastamise teel eostatud lapsi. Erinevalt oma tavapärastest kundedest soovivad püstirikkad Vadim ja Marina, et noor naine koliks nende juurde elama ning kasvataks nende last oma üsas pererahva valvsa pilgu all. Nii leiab Saša end kummalisest ja võõristavast rikkurite maailmast, mis näitab talle kiiresti oma suhtumist alamasse klassi. Paari luksuslikud kodus elades hakkavad peagi aga välja kooruma saladused, mis näitavad tulevaste lapsevanemate tõelist palet ning selgub, et saladusi on ka Sašal endal.