NOMINENDID ⟩ «Kupee nr 6» kandideerib parima võõrkeelse filmi Kuldgloobusele

Võõrkeelse filmi kategoorias nomineeriti Kuldgloobusele veel jaapanlaste «Drive My Car» , itaallaste «The Hand of God», Iraani-Prantsuse «A Hero» ja Hispaania «Paralleelemad» .

Parima draamafilmi Kuldgloobusele kandideerivad «Belfast», «Coda», «Düün», «Kuningas Richard» ja «The Power of The Dog» .

Parima komöödia või muusikali kategoorias said nominatsiooni «Cyrano» , Netflixi filmid «Don't Look Up» ja «Tick, Tick... Boom!» , äsja kinodesse jõudnud «West Side Story» ja palju Oscari-kõmu saanud nostalgiline «Licorice Pizza» .

Mullu skandaali tõttu filmitööstuses ja telemaastikul põlu alla sattunud Kuldgloobuste gala teeb kõik endast oleneva, et auhinnad välja jagada, kuid nii mõndagi saab tänavu teisiti olema. Pahandus sai alguse sellest, et avalikkuse ette jõudis asjaolu, et Hollywoodi välisajakirjanike liidu 87 liikme seas pole ühtegi mustanahalist inimest. Kriitika vallandas pahameelelaviini, mille tulemusena sattus liit põlu alla ning kaotas oma telepartneri NBC, mis galat ikka üle on kandnud. Viimane aasta on möödunud tulekahju kustutamise ning liidu reformimise tähe all, ent usalduse kadu näib siiani olevat korvamatu.