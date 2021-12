VAATA JA VÕRDLE ⟩ Milline näeb välja taanlaste loodud «Jahihooaja» originaal?

Et tegemist on adapteeritud filmiformaadiga, pole saladus, nagu polnud ka ülimenukate «Klassikokkutuleku» filmide puhul, mille tõid Eesti publiku ette samad filmitegijad mis «Jahihooajagi». Kusjuures, ka filmide autorid on samad: taanlastest stsenaristid Claudia Boderke ja Lars Mering, kelle käsikirjad kohandas eestlastele omaseks stsenarist Martin Algus.