FILMISTSEEN ⟩ «Jahihooaja» naised võtavad mõõtu häbitus flirdilahingus

«Alates selle nädala kolmapäevast on kõigil Soomes elavatel eestlastel võimalik «Jahihooaega» vaadata Vantaa kinos Myyri . Teeme filmitootjatena suure kummarduse sealsele Finest FM-i meeskonnale, kes hoolimata kinodes kehtivatest piirangutest võtsid ette riskantse otsuse meie filmi suurel ekraanil näidata. Ühtlasi kutsume üles kõiki kodumaiseid filmisõpru selliseid ettevõtlikke inimesi kinokülastusega toetama. Elamus on garanteeritud,» lubab produtsent Veiko Esken .

Jõulude eel kinodesse jõudva uue kodumaise komöödia peategelaseks on hiljuti lahutanud Eva (Harriet Toompere). Naine kardab, et jääb ilma nii oma pojast kui ka parimast sõbrannast Marleenist (Mirtel Pohla), sest eksmehe uus noor kallim Isabel (Grete Kuld) on kogu tema elu üle võtnud. Eva otsustab iga hinna eest oma positsioonid tagasi võita, sest kaotada pole enam midagi. Ta läheb koos sõbranna Marleeni ja rivaal Isabeliga väljasõidule, mis on täis naljakaid äpardusi, kirglikke tülisid ning jahti nii ulukitele kui ka meestele. Jõulusagina keskel toimuva pöörase seikluse ajal saavad sõbrannadele nii mõnedki asjad selgemaks. Koomilistele sekeldustele ei paista aga lõppu tulevat.