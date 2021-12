FILMISTSEEN ⟩ Hetk uuest «Matrixist»: pidžaamas Neo kistakse liikuvasse ajaportaali

«Matrix: ülestõusmine» on kultusliku «Matrixi» saaga neljas peatükk. Filmi peaosas ehk Neo rollis on taas Keanu Reeves, ekraanil on tagasi ka Trinity (Carrie-Anne Moss), kes pole alates esimesest «Matrixi» filmist ekraanil koos olnud juba 20 aastat. Kõrvalosades astuvad üles veel Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Jada Pinkett Smith ja Daniel Bernhardt.