TÄNA ÕHTUL ⟩ «Südamesoov» läheb külla televaatajale armsaks saanud kangelastele

Saame teada, kas Gabriel toimetab endiselt saja kassiga. Kasside kaitseingel Gabrieli lugu läks väga paljudele hinge. Kuigi paljud kiisud leidsid endale kodu, on Gabrielil jätkuvalt ligi 90 kiisut. Kuidas aga saade Gabrieli ja tema hoolealuste elu muutis? Kui veel sügisel oli noormees kindel, et tema muredest saavad aru ainult tema karvased sõbrad, siis pärast saadet taastus Gabrieli usk inimestesse. «Inimesed kirjutasid ja helistasid ja annetasid. Mul endal tulid ka pisarad silma, et inimesed on nii südamlikud,» sõnab Gabriel saates.