Voogedastusteenus Paramount+ jõudis Eestisse: loe, mida sealt näeb!

Koostöö hõlmab ka tuntud brände Nickelodeon ja Nick Jr. ning nende populaarseid animatsioone nagu näiteks «Käpapatrull», «Käsna-Kalle Kantpüks» ja «Sini vihjed» . Samuti jõuavad Go3 MTV legendaarsed sarjad nagu «Daria» ja «Pimp my ride» ning populaarsed seriaalid nagu «Catfish: The TV Show» ja «Jersey Shore» .

Esmakordselt jõuavad Baltikumisse brändid Awesomeness ja Comedy Central. Vaatajad saavad nautida Comedy Centrali saateid nagu «Drunk History», «Awkwafina is Nora From Queens» ning «Key ja Peele», samuti Awesomenessi sarju nagu «Zac & Mia» ja «Light as a Feather» ning paljusid teisi. Comedy Centrali, Awesomenessi ning mitmed Nickelodeoni ja MTV saated on Go3-s eksklusiivselt läbi Paramount+ teenuse.