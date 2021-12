NÜÜD KINOS ⟩ 6 uhiuut filmi, mida sel nädalal kinno vaatama minna

Albert Howitzer Jr. (Bill Murray) on aastaid tagasi võtnud oma seitse asja ning pühkinud oma koduse Kansase tolmu kingadelt selleks, et seada end sisse nimetus, ent kindlasti mitte sündmustevaeses Prantsusmaa linnas, kus ta on koondanud enda ümber andekate ja ekstsentriliste kirjanike grupeeringu, kelle abiga annab ta juba pikki aastaid välja üllitist nimega «Prantsuse lähetus». Selle ajakirja uuest numbrist leiavad lugejad eest meeleoluka eksirännaku linnakese mitte just kõige parema reputatsiooniga rajoonides, giidiks andekas, ent isepäine Herbsaint Sazerac (Owen Wilson). Saame lugeda ka lugu pikkadeks aastateks vanglamüüride vahele saadetud üliandekast maalikunstnikust Moses Rosenthalerist (Benicio Del Toro), kes leiab selles veidras miljöös endale ootamatu muusa karmi vangivalvuri Simone'i (Lea Seydoux) näol. Ning ükski ajakirjanumber pole täiuslik ilma detailse loota, mis toob reporter Roebuck Wrighti (Jeffrey Wright) vahendusel meieni politseikulinaaria peened telgitagused.