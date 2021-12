Juba kaks aastakümmet eetris olnud «Rooli võim» jõuab homme kell 12 Kanal 2s 1000. osani, milleks on meeleolukas tagasivaade Eesti vanima liiklussaate ajaloole. Saate tulihingeline eestvedaja Raivo Rimm usub, et «Rooli võimul» on Eesti teles kohta nii kauaks, kuni autod meie teedel sõidavad.

Minu trahvid on olnud seotud kiirusega. Selles on päris palju süüdi mu särtsakas auto, sest sõidan maanteel palju distronic'uga (aktiivne pikivaheabi – toim). Kui näiteks eesolev auto sõidab muidu justkui õige kiirusega, aga n-ö fotoaparaadist mööda sõites gaasi vajutab, siis minu oma kütab kohe järgi ja mina olen see, kes saab trahvi. Olen sel suvel neid kiiruskaamera trahve tänu sellele auto omapärale saanud kolm tükki. Ei mäletagi, et ma üldse neid muude asjade eest juba aastakümneid saanud oleks – kindlasti mitte. Minu patt on ikka olnud minu jalg põhiliselt, aga mitte nii palju, et selle eest oleks pidanud «keerama». Trahvid on enamasti 9 ja 12 euro vahel – eks ma siis ületan kolm kuni viis kilomeetrit tunnis.