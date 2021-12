UUS DOKK ⟩ Homme alustab Kanal 2 eetris doksari «Estonia – teekond tundmatusse»

Estonia katastroof on suurima ohvrite arvuga rahuaegne laevahukk Läänemerel, kus hukkus 852 inimest ja millest pääses 137 inimest. Estonia uppus 28. septembri öösel kella 0.55 ja 2.03 vahel 1994. aastal.

«Margus Kurm ja tema kokku pandud meeskond läksid kindlate eesmärkidega uurida auke Estonia laevakeres, uksi autotekil, teha 3-D mudel, vaadata üle esemed merepõhjas laevast eemal. Aga merel ei käi asjad alati plaanipäraselt, eriti 80 meetri sügavusel. Ja ühel hetkel tuleb valida, mis on olulisem, mis jääb kõrvale. Nii et mõned eesmärgid said täidetud, mõned jäävad tulevikku. Mis täpselt, seda näeb saatest,» lisas Tamm.