VAATA KAVA ⟩ ETV2 moekunsti filmide kuu avab dokk Helmut Newtonist

Prantsuse dokumentalistide Gilles Bovoni ja Edouard Perrini pilguheit prügimägesid tootva ning varjatud kuritarvitustest elatuva kiirmoe telgitagustesse. Millised tagajärjed on pealtnäha odavatel ja kiiretel tarneahelatel meie planeedile ja inimkonna heaolule?

«Kingad, me rännukaaslased»: 21. detsembril kell 22

Jalanõud on alati olnud staatuse, võimu, jõukuse ja seksikuse sümbol, inimese isikupära väljendusvahend. Kuidas ja mis põhjustel on kingad läbi aja lugematuid kordi oma vormi muutnud? Prantsuse režissööri Marianne Lathami 2020. aastal valminud dokumentaalfilm on lugu kingadest läbi ajaloo.