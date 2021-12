VARSTI KINOS ⟩ «Matrixi» värske treiler näitab suure osa filmist ette ära

Treileri kahe ja poole minuti sisse mahub nii mõndagi: filmisaagale omaseid vaatemängulisi märulistseene, reaalsustaju väänavaid visuaalefekte, aga ka romantikat. Mida sellest aga ei leia, on selge arusaam, mis kogu toimuva mõte on. Tegelased on sattunud justkui mingisse simulatsioonimaailma nõiaringi, kuid et teada saada, mis vint eelmiste filmidega võrreldes tegelikult peale on keeratud – selleks tuleb filmi ilmselt ikkagi kinno vaatama minna.