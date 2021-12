VIDEO ⟩ ETV filmilikus doksarjas ärkavad ellu Saaremaa viikingid

Saaremaalt Salmelt leiti 2008. aastal teeremondi käigus midagi täiesti enneolematut –laevamatus, mis oluline mitte ainult Eesti, vaid ka kogu maailma viikingiajaloo jaoks. Omanäolises kombinatsioonis maetud viikingiaegsed inimluud ja rikkalikud hauapanused pöörasid kogu maailma viikingiaja uurijate pilgud Saaremaale. «Leiti väga palju asju, mille kohta saab öelda, et need on esimesed omataolised,» märgib uue sarja «Salme viikingid» toimetaja ja stsenarist Sigrid Salutee. Enne Salme leidu oli viikingite laevamatuste puhul leitud märke üksikutest inimestest, Eestis avastatu puhul on aga tegemist 41 inimesega.