VIDEO ⟩ «Aktuaalse kaamera» ülevaade: Soome filmitööstus ei saaks eestlasteta hakkama

Soome filmide puhul on Eesti vähemuskaastootja kuues mängufilmis ja ühes dokumentaalfilmis, vahendab ERR. Lisaks kaastootmisele on Soome filmid saanud toetust ka Film Estonia tagasimaksefondist. Toetust on saanud 18 projekti, millest valmis on kaheksa mängufilmi ja viis teleseriaali. Mängufilmide seas on näiteks praegu kinodes linastuv «Omerta». Tootmises on veel viis filmi ja seriaali.