Kõige rohkem küttis saates sedapuhku kirgi uudis robotite liiklusummikust. «Ehk oleks aeg mõelda seksist pakirobotiga?» parafraseeris Mart Juur president Kersti Kaljulaidi kahe aasta eest välja käidud mõtet – sest paistab, et robotid on tulnud, et inimeste ellu jääda. Või seda lausa üle võtma, nagu kahtlustab Henry Kõrvits, kes nägi ummikus hoopis mässu: «Siin on mingi jama, see on esimene samm transhumanismile, ma ütlen!»