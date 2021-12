ÕRRITAJA ⟩ Foo Fightersi õudukas külvab kaost saatanlik helistuudio

Bändi debüütfilmi idee autor on selle ninamees Dave Grohl, kes astub iseendana üles filmi peaosas. Fantaasialugu jutustab sellest, kuidas Foo Fighters rendib häärberi, kus plaanib kirjutada oma 10. stuudioalbumi. Paraku on Grohli aga tabanud nn loominguline blokk. Et häärberis on varasemalt toimunud hämarad lood, tegutsevad seal kurjad rokijõud, mis imbuvad muusiku teadvusse. Saatanlik loometuhin paneb aga voolama mitte üksnes geniaalse inspiratsiooni, aga ka verejõed. Kas bänd saab albumi valmis enne kui kõik selle liikmed looja karja on saadetud?