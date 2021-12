VIDEO ⟩ Ämblikmehe-filmi võtted tõestasid, et lühikesel mehel tasub võtta pikk naine

Näitlejad rääkisid, et filmi ühes stseenis tuleb neil koos sillalt alla hüpata ning sellel otstarbel olid noored teineteise külge kinnitatud. Maandumisel sai jalad esimesena maha aga mitte superkangelane Tom Holland, kelle kohus oleks oma südamedaami põrkest päästa, vaid hoopis oma ekraani- ja eraelukallimast 5 cm pikem Zendaya. Filmitehniliste nüansside tulemusena tekkis olukord, kus vajaliku efekti saavutamiseks pidi Zendaya olema see, kes superkangelast kätel kannab, mitte vastupidi. «Päris tore oli vahelduseks olla see, keda kinni püütakse,» tõdes Holland.

Tegemist senise Sony ja Marveli Ämblikmehe-filmide saaga kulmineeruva filmiga, mis on Hollandi jaoks kokku kuues kord imetletud koomiksikangelast mängida. Viimaseks korraks see talle aga ei jää, sest värskelt on leidnud kinnitust plaan Hollandiga koostöös terve uus Ämblikmehe triloogia publikuni tuua. Mõned leiavad, et uudis tuleb väga halval ajal, kuna rikub ootusi «Ämblikmees: Pole koduteed» filmile.