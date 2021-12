«Südamesoov» täidab TikTokis koroonavõitlust pidava neiu unistuse

Orina on suure südamega tüdruk, keda jagub kõikjale. Mitte ainult haiglasse põetama või koolipinki – sõna otseses mõttes kõikjale, sest suure töö teeb neiu ära internetis. Oma võluval moel on Orina astunud diskussiooni nii koroona- kui ka vaktsiiniskeptikutega. Seda ikka selleks, et maailm oleks meie kõigi jaoks parem koht.