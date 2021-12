TREILER ⟩ Rootslaste Netflixi-komöödias saab korterimüügist jabur pantvangijant

Metsikute pööretega lugu jutustab müügikorteri avatud uste päeval aset leidvast pantvangidraamast, kus ohvrid osutuvad hullemaks kui kurjategija. Äpardunud pangaröövel võtab meeleheites pantvangi kirju seltskonna, kuhu kuuluvad teiste seas liiga entusiastlik kinnisvaramaakler, paar kibestunud IKEA-sõltlast, viimase vindi peal rase naine, suitsidaalne multimiljonär ja sadomaso-jänes. Kui aga politsei viimaks olukorrale «käpa» peale saab, on röövel kadunud kui tina tuhka ning lahti rullub klassikaline müsteerium, kus kõik asjaosalised annavad tülikalt vastuolulisi tunnistusi. Kuhu kadus röövel, miks kõik nii vihased on ja mis inimestel üldse tänapäeval viga on?